Divisione regionale 2 maschile. Biancorossi da applausi: Scandicci ko

Vittoria importantissima per la Pallacanestro Grosseto. Nell’ultimo turno di Divisione Regionale 2 di basket la Pallacanestro Grosseto ha sbancato 72-62 il parquet dello Scandicci. E’ stata una partita ricca di emozioni con i biancorossi che hanno giocato una sfida in maniera caparbia. E dire che Scandicci nel primo quarto era partito fortissimo, giocando in maniera incontenibile e chiudendo con un parziale di più 14 punti, con un 21-7 al mini intervallo. Nel secondo quarto lo Scandicci cerca di allungare il vantaggio e chiudere la partita ma i biancorossi non ci stanno e sebbene rimangono a meno 10 restano in scia 30-20. Dopo l’intervallo lungo i grossetani recuperano fino al -3, con uno spirito di gruppo che mette affanno ai fiorentini chiudendo 46-43. Ultimo quarto decisivo e i grossetani portano in Maremma i punti in palio.

Pallacanestro Grosseto: Zucchini 2, Ciacci 18, Barabesi 5, Terrosi 7, Tinti 5, Casanova 2, Franzese 13, Perfetti 2, Conti 9, Bambini 9, Erman, Ginesi.