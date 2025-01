Divisione regionale 2 maschile. Gruppo Crosa, vittoria buttata via

Partita per certi versi surreale quella persa dal Gruppo Crosa Follonica in casa contro il Chianti Basket, sfida valida per il campionato di Divisione Regionale 2. Gli azzurri partono benissimo giocando in velocità con grande efficacia, mettendo in difficoltà gli ospiti, innervosendosi al punto di rimediare tecnico al coach ed espulsione di un giocatore alla sirena dell’intervallo che suona sul 39-18.

Le squadre tornano in campo e accade quello che sembrava impossibile, Chianti Basket si schiera su una zona "bulgara" che mette in netta difficoltà gli azzurri fino all’impensabile pareggio a pochi secondi dalla fine sul 66-66. Follonica ha l’ultimo possesso con 2 secondi sul tabellone, rimessa in attacco e palla a Bartoli che spara la tripla che però si stampa sul ferro, Battaglini prende il rimbalzo in attacco e tenta l’appoggio affrettato a fil di sirena che però non va a segno.

Al supplementare due secondi dal termine sul 72-75 con il time out azzurro e rimessa in attacco. Il Follonica non riesce a trovare la conclusione: finisce così.