Divisione Regionale 2. Nubilaria e Go Basket cercano punti salvezza. Testa-coda a Guastalla

Sfida testa-coda in Divisione Regionale 2, dove il programma della prima giornata di ritorno è aperto dalla sfida del PalaChiarelli tra l’imbattuta Saturno Guastalla (22) e il fanalino Bibbianese (2). Alle 21,15 vanno in scena 3 match: l’Aquila Luzzara (16), quarta, ospita Campagnola (12), mentre Nubilaria (4) e Go Basket (6) cercano punti per migliorare la loro classifica nelle gare interne con Heron Bagnolo (12) e Sant’Ilario (12, nella foto Antonio Parente). Alle 21,30 la Sampolese (16) ha l’opportunità di ripartire dopo 3 stop di fila, sfruttando al meglio la sfida in casa contro un’LG Competition (2), che arriva in Val d’Enza con una striscia negativa che dura da 8 turni. Posticipo domenicale, alle 18,15, ad alta quota: l’Icare Cavriago (16), reduce da 8 vittorie consecutive, spareggia per il secondo posto facendo visita alle Gazze Canossa (16).

Nel girone C, invece, alle 21,15 si gioca un derby interessante: la Pallacanestro Scandiano (6) punta a ritrovare il sorriso dopo un periodo poco propizio a livello di risultati, ma dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo nella sfida casalinga con la Berrutiplastics Torre (14), quarta in classifica. Alle 21,20, infine, Castellarano (12) gioca in casa con l’Atletico Borgo Panigale (18), secondo della classe.