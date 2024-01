Divisione Regionale 2. Oggi alle 21.30 il derby tra il Village Granaraolo e la Fortitudo Crevalcore

È arrivato il 2024 anche sui campi della Divisione Regionale 2 (ex Promozione), non senza alcune sorprese ai piani alti.

Nel girone C continua la marcia al vertice dell’Antal Pallavicini, al quinto successo consecutivo dopo il 57-68 sul campo degli Hornets (Maldini 18; Ciobanu 19), che aggancia l’ex capolista Formigine, ko contro 67-54 contro i Massacramento Kings.

A metà classifica sale a quota 12 punti Zola Predosa, che respinge Medolla 82-72 (Marzio 11) portandosi a -2 dall’Atletico Borgo, che recupererà l’undicesima giornata il 29 gennaio sul parquet del Sasso Castelfranco. Nel girone D suona la decima la regina Peperoncino (ultimo ko all’esordio del 17 ottobre contro l’Horizon), che piega gli Spartans Ferrara 54-40 (Cristofori 10) e rinsalda il primato a +2 sulla Vis Ferrara, a valanga contro la Pgs Corticella 49-76.

Nell’anticipo, nonché ultima del 2023, vittoria a bassissimo punteggio per l’Horizon terza in classifica, che respinge il Village Granarolo 49-46 (Varotto 16; Maccagnani 13) e si porta a +2 su Gallo, in campo oggi alle 21,30 nel posticipo sul campo della Fortitudo Crevalcore. Cinque uomini in doppia cifra e successo che vale il quinto posto per Calderara, che supera la Jolandina 74-65 (Guerra 14).

Chiude il quadro del girone Galliera, che scivola a Consandolo 63-48 (Benassi Bocciolini 15) vanificando la risalita dalla metà bassa della classifica. Nel girone E clamoroso successo del San Mamolo, penultimo in classifica, che pesta i piedi alla regina Cmb Arcoveggio 67-56 (Palad 22; Madron 17) permettendo così un avvicendamento al vertice: ne approfitta infatti il Navile di coach Corticelli, che piega Medicina 2007 80-66 (Rossi 19; Lenzarini 10) e sale al primo posto con la settima vittoria consecutiva.

Quattordici punti di Raffaelli e vola l’Ellepi-Stars contro Tatanka Imola 62-49: per coach Massimo Annunziata e soci è terzo posto.

g.g.