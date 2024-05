Divisione regionale 2. Peperoncino-Pallavicini promette spettacolo. La Pgs Ima vola con 21 punti di Lugli Inizia la fase decisiva del campionato di Divisione Regionale 2 con i playoff e playout per promozioni e retrocessioni. Bologna protagonista con 8 squadre in gioco. Derby e sfide cruciali in programma.