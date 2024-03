Divisione regionale 2. Retrocede il Faenza Basket Project. Addio ai playoff per Faenza Futura

Il Faenza Futura cade inaspettatamente 64-71 (16-15; 30-34; 43-57) sul campo dello Sporting Cattolica e deve dire addio al sogno playoff: il quarto posto dista sei punti con solo quattro gare da disputare. Retrocede invece il Faenza Basket Project. La matematica è arrivata dopo la sconfitta per 52-56 ((12-14; 23-24; 44-39) in casa con la Libertas Forlì. I faentini in stagione hanno vinto soltanto una volta. Non è scesa in campo la Compagnia dell’Albero che ha avuto un turno di riposo. Il campionato si ferma per la pausa pasquale. Il Faenza Basket Project ritornerà in campo venerdì 5 aprile alle 21 in casa del Bellaria, mentre domenica 7 toccherà alle altre due ravennati: il Faenza Futura ospiterà alle 20.45 il Sunrise Rimini e la Compagnia dell’Albero sarà alle 18 sul campo dei Lions Coriano. Il tabellino del Faenza Futura: Boero 1, Liverani, Samori M. 2, Samori L 2, Lullo 2, Spiriti 7, Morsiani 20, Pirini 12, Silimbani 3, Tempesti 15. All.: Bertozzi Il tabellino del Faenza Basket Project: Pezzi 5, Capucci 9, Bottau, Gentili 2, Mondini 8, Anghlieanu 2, Albonetti 2, Melandri 8, Marziali, Santo 16, Draben. All.: Saragoni. Classifica: Aics Forlì 38; Tiberius Rimini 34; Tigers Forlì e Bellaria Basket* 30; Faenza Futura Basket 24; Lions Academy Coriano 22; Sunrise Rimini 20; Compagnia dell’Albero Ravenna e Sporting Cattolica* 18; Eagles Morciano 12; Libertas Green Forlì* 10; Stella Rimini* 6; Faenza Basket Project 2. * devono ancora riposare