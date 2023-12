Divisione regionale 2. Sorpresa a Urbino: la Vuelle A cade già al primo quarto

Sorpresa di natale in Divisione Regionale 2, dove la capolista imbattuta Vuelle A cade a sorpresa a Urbino 74-66 pagando un primo quarto molto forte dei padroni di casa (27-19) e senza mai riuscire a rimontare. Con questa prima sconfitta, ora la classifica ha tre padroni, contando che sia Urbania che gli Spartans (foto) vincono il loro rispettivo match. Gli urbaniesi, i quali hanno ancora una partita da recuperare e quindi sono potenzialmente in testa alla classifica, vincono una tiratissima partita contro i Trashmen 70-69 dopo un tempo supplementare, rendendo vani i 19 di Bongiorno per i pesaresi, mentre gli Spartans superano l’Asd Candelara 46-58 grazie a un terzo quarto da 4-19 che li porta avanti 26-47 prima che nell’ultimo quarto l’orgoglio dei padroni di casa riduca lo svantaggio fino al -12. La sfida in fondo alla classifica tra Montecchio e i Real Pirates la vincono i padroni di casa 64-54; dopo un primo quarto in cui i Pirates chiudono avanti 14-25, Montecchio mette in piedi uno scioccante secondo quarto da 25-3 che rimonta lo svantaggio iniziale e contemporaneamente scava il divario finale. Con questa vittoria quindi Montecchio raggiunge gli stessi Pirates a quota 4 punti, a soli due punti dal gruppone di quattro squadre a quota 6. Vince infine Acqualagna 57-54 contro Metauro Basket e Cagli che sconfigge in trasferta il Basket Fanum 57-66 dopo aver condotto dal primo possesso.

l.s.