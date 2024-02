Divisione regionale 2. Spartans cadono a Fano. Sorpresa Real Pirates

Disputata la seconda giornata di ritorno in Divisione Regionale 2, e grande colpo di scena con la capolista degli Spartans che cade malamente a Fano contro il Basket Fanum, non riuscendo ad approfittare del turno di riposo di Urbania. Seconda vittoria prestigiosa per i fanesi dopo quella contro la Vuelle A, che questa volta è maturata tutta nel secondo tempo: il primo tempo termina infatti in perfetta parità, 38-38, poi al rientro in campo dagli spogliatoi il Fanum ne segna altri 38 mentre la capolista inceppa le proprie armi e segna soli 18 punti negli ultimi due quarti e si vede così costretta a cedere 76-56. Decisivi per Fano i 26 punti di Mularoni, non bastano per gli Spartans i 13 di E.Cofini e i 12 di Donati.

Pesantissima vittoria in ottica salvezza per i Real Pirates, giustizieri della più quotata Metauro Basket Academy con il punteggio di 78-67, riuscendo così a togliersi dall’ultima posizione a 6 punti e respirare un po’. Ancora una volta fa la differenza il primo quarto, chiuso sul 27-15, che permette infatti ai padroni di casa di gestire l’andamento del match, e dopo un tentativo di rimonta dell’MBA nel terzo quarto fino al -8, riallungare fino al +11 finale. 20 per Martini tra i Pirates, 20 per Donnini tra i forsempronesi. Vincono anche i Trashmen a Cagli in una partita dal punteggio bassissimo, caratterizzata da un primo tempo controllato da Cagli con il vantaggio che raggiunge il +6 all’intervallo, 23-17, e rimane simile a dieci minuti dal termine (33-28). Da qui fino alla fine della partita Cagli però smette di trovare la via del canestro, segna soli 3 punti contro i 21 dei Trashmen che vincono la partita 36-49. Miglior marcatore, e unico in doppia cifra nell’intero match, Bongiorno con 15.

l.s.