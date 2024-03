Divisione regionale 2. Spartans in fuga: quarta vittoria a Fossombrone

Nel girone A della Divisione Regionale 2 c’è una sola squadra al comando, gli Spartans Pesaro, che continuano a infilare vittorie su vittorie, quattro in fila, vinte nove delle ultime dieci sfide disputate, tanto da creare il divario anche rispetto a quell’Urbania che sembrava in grado di impensierirla. Nello scorso weekend sfida ostica per gli Spartans, impegnati nel mai facile campo di Fossombrone contro la Metauro Academy, fatto testimoniato dall’equilibrio a fine primo quarto, 15-15. Passati i primi dieci minuti viene però fuori la superiorità della prima della classe, che piazza un parziale di 2-19 che la porta sul +17, 17-34, e di fatto chiude virtualmente il match. Al rientro in campo in realtà l’MBA prova a rimettersi in partita con un parziale di 22-14 che la riporta a -9, ma ciò non basta perché gli ospiti controllano agevolmente gli ultimi dieci minuti di gara e vincono 53-64. Quattro uomini in doppia cifra per coach Spadola, il migliore è Paolini con 13.

Perde invece la seconda classificata, Urbania, in casa della Lupo Pantano, che si conferma una squadra molto insidiosa in casa, dominando i primi tre quarti e permettendosi di controllare fino al suono della sirena. Il divario aumenta infatti ogni quarto fino al 46-33 del ‘30, distanza irraggiungibile a punteggio così basso. Le due sfide più appassionanti sono stati i due derby cittadini tra i Trashmen e la Vuelle A, che viene vinto dai primi 53-52 dopo una partita tiratissima in cui a fare la differenza sono i 28 punti di un inarrestabile Bongiorno, e tra la Real Pirates e Candelara, sfida decisiva ai fini di staccarsi dall’ultimo posto. A vincere sono i Pirates dopo un tempo supplementare 65-58.

l.s.