Divisione regionale 2. Torneo appassionante:. Trashmen campioni. Spartan seguono a ruota

In Divisione Regionale 2 inizia invece questo weekend il girone di ritorno, occasione perfetta per fare un recap della prima metà dell’anno. Non esiste qui una padrona assoluta del girone, con le prime tre squadre che sono separate da due punti ciascuna e una classifica molto corta; ad assumersi il titolo però di "campioni d’inverno" sono i Trashmen con 11 vittorie e 2 sconfitte. In attesa del derby contro i Bees Pesaro (una delle due uniche sconfitte fino a questo momento), i Trashmen hanno salutato le prime tredici giornate con la larga vittoria 83-52 contro Montecchio. Prova di forza importante per i pesaresi, che hanno inaugurato l’incontro subito con un parziale di 25-7, per poi allungare sul +25 all’intervallo; non contenti, una timida reazione da parte di Montecchio porta ad un altro parziale nel quarto quarto che fissa il +31 finale.

La prima inseguitrice della capolista al termine del girone di andata sono gli Spartans, che hanno perso la leadership condivisa proprio nell’ultima giornata; fatale è stata la sconfitta 54-58 maturata contro l’Asd Candelara. Con Acqualagna terza, in quarta posizione troviamo Pergola in compagnia della Vuelle Pesaro, la quale è riuscita a piegare la resistenza casalinga del Cus Urbino soltanto dopo un tempo supplementare. Dopo un primo tempo alternato (9-19 il primo quarto, 21-9 il secondo), la partita si stabilizza sull’equilibrio che rimane anche al ‘40, 67-67. Ci vuole quindi l’overtime per decidere l’esito dell’incontro, che va in direzione della Vuelle grazie ai 25 punti di Lanci. Senza grossi problemi è stata invece la trasferta dei Bees ad Urbania, dove quarto dopo quarto è andato ad aumentare il vantaggio pesarese, trascinato dai 25 di Bonazzoli.

l. s.