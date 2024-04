Divisione Regionale 2. Ultimo sprint per la pole: . Pgs Bellaria per l’impresa

Ancora 40 minuti di regular season sui campi della Divisione Regionale 2 ed è già il tempo dei primi responsi in vista delle giostre playoff: in palio ci sono tre posti nella futura Divisione Regionale 1. A partire infatti dal fine settimana del 5 maggio inizieranno i quarti di finale, ai quali accederanno le prime quattro classificate di ogni girone, che si sfideranno con serie al meglio delle tre gare incrociando i raggruppamenti A-B, C-D ed E-F secondo la modalità 1A-4B, 2B-3A, 2A-3B e 1B-4A. Le quattro prime classificate dei gironi C (Smile Formigine), D (Vis Ferrara), E (Navile) ed F (Acis Forlì) saranno tutte teste di serie nei loro rispettivi bracket a prescindere dal risultato dell’ultima giornata: dietro invece sarà una vera e propria battaglia per un posto nei playoff. Nel girone C gli occhi sono puntati infatti sul clamoroso testa a testa a distanza che vede accorpate a quota 36 punti Medolla, ieri alle 21 contro gli Hornets, Antal Pallavicini, ieri alle 21,30 contro Savignano, e Atletico Borgo, 73-70 nell’anticipo contro Zola Predosa: a -2 guarda con interesse Sasso Castelfranco, in striscia positiva da 11 giornate e domani alle 18 sul campo della regina Formigine. A questo proposito nel girone D sta alla finestra il Peperoncino, che dopo un finale di stagione caratterizzato da tre sconfitte consecutive, avrà il fattore campo contro la terza classificata del girone C.

Nel frattempo vola Calderara, trascinata da un Serra da 29 punti e corsara sul campo degli Spartans Ferrara 56-78 nell’anticipo dell’ultima giornata: un successo chiave per portarsi temporaneamente al terzo posto in attesa del risultato di Gallo contro la Vis Ferrara (oggi ore 21,15).

Nella metà bassa vittoria importante in chiave salvezza per la Fortitudo Crevalcore, che si porta temporaneamente fuori dalla retrocessione diretta espugnando il campo della Jolandina 51-63: determinante sarà il risultato dei Diablos Sant’Agata contro l’Horizon (oggi alle 18).

Nel girone E successo che vale il quarto posto per la Virtus Castenaso, 75-67 contro la regina Navile e quarto cincin consecutivo: occhi sulla Pgs Bellaria, impegnata oggi alle 18 contro Cmb Arcoveggio.

g.g.