Divisione regionale 3. Playoff al via per. Ravenna e Fusignano

Ci sono anche due formazioni ravennati nei playoff del campionato di Divisione Regionale 3 (l’ex Prima Divisione), dove in palio ci sarà la promozione in Divisione Regionale 2. Lo Junior Basket Ravenna, arrivato quarto in stagione regolare, affronterà l’Aics Junior Basket Forlì, mentre il Basket Gardini Fusignano, secondo nella stagione regolare, incrocerà il Basket 2000 San Marino. La formula prevede per le semifinali e la finale, turni con gare di andata e ritorno dove ad avere la meglio sarà la squadra che segnerà il maggior numero di punti nel doppio confronto. Questa la classifica al termine della stagione regolare: Aics Junior Basket Forlì 38; Fusignano 36; Basket 2000 San Marino 32; Junior Basket Ravenna 30; Basket Club Russi 28; Warriors Basket Ravenna 20; Faenza Basket Project, Basket Castelbolognese e Miramare Basket Stella 18; Cruseri San Pietro in Vincoli 16; Libertas Green Forlì e Zanni Lugo 6.