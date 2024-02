divisione regionale girone a Nella partita di basket tra Basketreggio e Audace Bombers, la squadra di Basketreggio ha vinto per 89-87. Altri risultati includono la vittoria di Giardini Margherita su Progresso Happy per 76-58 e la vittoria di Masi su Icare Cavriago per 77-70. La classifica attuale vede Audace Bombers al primo posto con 26 punti.