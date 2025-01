Divisione regionale. L’International non trova ancora la strada giusta

Ancora una sconfitta per l’Easy Car International nel torneo di Divisione Regionale 1. I biancorossi sono stati superati per 63-55 dal Gaetano Scirea a Bertinoro dopo una partita dura e intensa, e si trovano ancora alla ricerca della prima vittoria del 2025.

Ci proveranno di nuovo questa sera alle 21, a Cesena, contro il Cesena Basket 2005. Nel frattempo volti nuovi e partenza in casa International. Saluta Ivan Fini, che vola all’estero per motivi di studio, ma ci sono i ritorni del play-guardia classe 1997 Giona Sinatra, in biancorosso per 11 partite la scorsa stagione, e il playmaker classe 2001 Niccolò Bisi, in maglia International nella stagione 2022/2023. Scendendo in Divisione Regionale 2 la Grifo ha perso 63-58 a Cattolica e tornerà in campo soltanto sabato prossimo, in casa contro Morciano Eagles. l. m.