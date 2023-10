Divisione Uno. La Gea supera per 88-64 il Castelfranco Frogs

Con un secondo quarto importante la Gea Grosseto firma la seconda vittoria casalinga nel campionato di Divisione Uno di basket. I ragazzi di coach Marco Santolamazza hanno vinto contro Castelfranco Frogs 88-64. "E’ stata una buona partita – commenta coach Marco Santolamazza – abbiamo fatto buone cose anche in difesa, specialmente nel primo tempo, nel quale abbiamo risolto la partita. Poi ci siamo limitati a controllare. In attacco la squadra ha avuto ottime percentuali ed è andata a canestro con buone azioni. Ho fatto ruotare tutti e ognuno ha dato il suo importante contributo. Sono contento, ma ci dobbiamo confermare già mercoledì su un campo difficile come quello di Donoratico". GEA: Scurti 11, Fanelli 10, Piccoli 10, Furi 6, Ricciarelli 9, Simonelli, Romboli 19, Mazzei 12, Baccheschi, Mari 11. All. Marco Santolamazza. CASTELFRANCO FROGS: Ferretti 1, Casini 20, Minocci, Vallini, Pantani 3, Toni 4, Masotti 2, Mancini 6, Giungato 14, Pinzani 3, Fiorenza 8. All. Lorenzo Innocenti Camiciottoli.