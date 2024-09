Divorzio tra Varese e Okeke. Buone notizie per Librizzi

di Alessandro Luigi Maggi

La Pallacanestro Varese si sposta oggi a Livigno dove sabato affronterà al PalaTevio l’Aquila Trento dell’ex Paolo Galbiati. Nella mente la "batosta" con l’Olimpia Milano nello scrimmage del Forum, un disavanzo di oltre 40 punti che non si può risolvere solo con l’assenza di Nico Mannion o le naturali differenze di rango con gli uomini di Ettore Messina. Servirà tutta un’altra presenza sui quaranta minuti, e soprattutto un Ehiogu ben più impattante rispetto alla prestazione mostrata contro David McCormack. Intanto, fioccano le novità: Leonardo Okeke ha risolto il suo accordo con scadenza 2025 con il club per motivi disciplinari. Il giovane pivot torna all’Olimpia Milano, con cui ha contratto fino al 2027, con la seria prospettiva di una nuova risoluzione definitiva, e dunque con la necessità di cercarsi una nuova casa credibilmente all’estero. Resterà a Varese, come centro di riserva, l’ex Casale Fall, mentre sugli esterni Matteo Librizzi torna pienamente a disposizione dopo il grave infortunio della stagione scorsa: "le valutazioni ortopediche e i test effettuati settimana scorsa sulla spalla hanno espresso risultati confortanti. Per questo motivo si è ritenuto un graduale inserimento nelle attività di squadra" il comunicato del club. Una buona notizia per un roster tutto da ridefinire dopo il caso Okeke, e che sarà ancora più legato alle prestazioni degli esterni.