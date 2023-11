"Dobbiamo capire come sostituire subito Benvenuti"

"Sconfitta che fa malissimo". Una doccia gelata per la Benedetto, che cade per la quinta volta in campionato, dopo una gara tenuta in controllo oltre 30 minuti, prima di essere punita nel finale. "E’ un ko che fa male, perché credo che la squadra avrebbe meritato di vincere, però ci manca ancora l’essere cinici in determinate situazioni. E’ una mazzata, ma questo campionato è così, non ti perdona niente – commenta Mecacci nel post-gara, soffermandosi su alcuni momenti del match –. Vorrei rivedermi l’errore di Mussini, forse viziato da un fallo, che lo avrebbe eventualmente portato a tirare due liberi e mandarci a +5. Al di là di ciò, però, dopo ci è mancata la lucidità nel gestire il finale: Archie avrebbe dovuto spendere fallo su La Torre, cosa che non è avvenuta, da lì poi è nata l’azione del tiro di Stewart che ha portato la gara al supplementare, giocato tutto di nervi. Dopo otto partite, il nostro record è ovviamente negativo, nonostante la classifica dica che le squadre che giocano il nostro stesso campionato sono tutte più o meno nella stessa posizione, anche se è chiaro che partite come questa non puoi permetterti di lasciarle andare. Ora la cosa più importante è trovare il sostituto di Benvenuti, a cui va il nostro abbraccio per il brutto infortunio subito. Dobbiamo capire come sostituirlo, cercando di farlo nel più breve tempo possibile, perché così non siamo competitivi nemmeno in settimana durante gli allenamenti". g.p.