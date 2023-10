Domani a teramo. Pierini: "L’Attila senza il playmaker Caverni»

"Mentalmente la situazione è migliorata, ma dall’altro lato si è fatto male il playmaker titolare Michele Caverni e non sappiamo quando lo recupereremo. A Teramo sarà un match difficile perché troveremo una squadra veloce e rapida, in piena fiducia". Sono la parole di Giuseppe Pierini, presidente dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, in vista della quinta giornata del campionato di B Interregionale. I portorecanatesi giocheranno domani alle 18 contro il Teramo, nel palasport Acquaviva. L’Attila Junior Basket è reduce dalla vittoria in casa contro la Virtus Civitanova, tuttavia deve fare i conti con l’infortunio di Caverni. "Forse – aggiunge Pierini – si tratta di una frattura ai legamenti crociati, adesso stiamo valutando i referti medici per capire quando potrà rientrare. Però, sarà di sicuro un lungo stop. Tornando alla squadra, la vedo migliorata e ora serve una conferma anche fuori casa. La classifica è corta – osserva ancora – e ci servono punti per cercare di arrivare a ridosso delle prime. Purtroppo siamo attanagliati dagli infortuni: prima era capitato a Gamazo, oggi dobbiamo fare a meno anche di Cristian Cingolani". Venendo alla partita di domani in Abruzzo, "come playmaker si alterneranno Mattia Balilli e Gianmarco Gulini – dice Pierini –, che sono sostituti validi e sapranno colmare la mancanza di Caverni. Teramo è una squadra ostica, ma tutto dipenderà da noi, perché se giocheremo come la scorsa partita allora sono ci sono ottime possibilità di vittoria".