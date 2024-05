Domani e domenica a Borgo Panigale il torneo per l’arbitro scomparso. Memorial Campanella tra emozioni e ricordi

Soffia sulla più ornata delle torte la polisportiva Atletico Borgo Panigale, che all’interno delle celebrazioni per il suo cinquantesimo anniversario ha deciso di ricordare uno degli uomini simbolo della sezione pallacanestro: domani e domenica, in collaborazione col Cvd Casalecchio del presidente Massimo Casanova, scenderà infatti in campo la prima edizione del Memorial Giuseppe Campanella, a ricordo dell’arbitro, dirigente e allenatore scomparso lo scorso 15 febbraio, e riservato alle squadre di minibasket (Aquilotti Big) di Atletico Borgo, Fortitudo, Happy Basket Castel Maggiore e Pgs Bellaria.

Con anche una sorpresa, come racconta Enrico, figlio di Giuseppe in forza al Cvd. "L’evento inizierà alle 19 – spiega –, in occasione del torneo di minibasket che ogni anno a maggio si tiene all’interno della Festa dello Sport in via Biancolelli, fra parco, palestra Cavina e scuola Volta. Domani sera alle 19,45 giocheremo una partita degli amici, in ricordo di mio padre, e vedrà di fronte i Campas, l’ultima squadra di Csi che ha allenato e dove giochiamo io, mio fratello e i miei cugini, e gli Amici di Giuseppe, il gruppo storico dei ’95 che lui allenava all’Atletico Borgo". Una sfida con le modalità di Giuseppe. "Vince la prima squadra che arriverà a 111, quando eravamo più piccoli si giocava 5 contro 5 così. Sarà una serata di ritrovo e di ricordo e ci rivedremo con ragazzi che non vediamo da anni: molti hanno smesso di giocare e sarà bello ritrovarsi in un contesto che a lui sarebbe piaciuto tantissimo".

Il torneo, che verrà giocato secondo le norme del regolamento ‘esordienti’, vedrà 4 periodi da 8 minuti ciascuno (tempo effettivo), con altezza dei canestri a 3,05 metri, palloni numero 5 e cambi liberi per ogni squadra, con l’obbligo però di far entrare tutti gli atleti nei primi due tempi. Domani si inizierà in simultanea su due campi. Sul campo 1 (palestra Cavina) giocheranno Atletico Borgo-Happy Basket (ore 14,30), Atletico Borgo-Fortitudo (16,15) e Atletico Borgo-Pgs Bellaria (17,45), mentre sul campo 2 giocheranno Pgs Bellaria-Fortitudo (14,30), Happy Basket-Pgs Bellaria (16,15) e Happy Basket-Fortitudo (17,45). Domenica sul parquet del Cavina sarà invece la volta della finale terzo-quarto posto (ore 15) e della finalissima (16,45), prima delle premiazioni e dei saluti finali.