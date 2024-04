DOMANI IL FUNERALE. Fip: addio a Pollini, storico segretario

Nella mattinata di ieri è deceduto il segretario regionale della Federbasket Gugliemo Pollini, aveva 75 anni. Davanti alla scomparsa di una persona si tende a essere indulgenti amplificando quelle che sono le sue qualità e cercando di mettere sotto il tappeto i difetti. Questo è un atteggiamento che Pollini non avrebbe mai voluto applicato a se stesso, del resto c’è la sua carriera di dirigente federale a parlare per lui. La passione per la palla a spicchi l’ha portato a essere il presidente della società Up Calderara e poi dal 1994 è stato il segretario del comitato. Trenta anni vissuti come servizio e non come ruolo ricevendo comunque diversi riconoscimenti tra cui la stella di bronzo del Coni. "Guglielmo è stata una persona di spessore all’interno del nostro comitato – racconta commosso il presidente regionale della Fip Antonio Galli – e lascerà un vuoto difficilmente colmabile. Era una persona ben voluta da tutti perché affrontava i problemi con determinazione. Aveva un carattere deciso, non cercava il consenso attraverso inutili proseliti, ma la sua sincerità, la sua chiarezza e la sua capacità decisionale lo portavano a essere molto apprezzato. Purtroppo la vita ha sempre un esito inesorabile e finché le persone ci sono sono apprezzate o disprezzate a seconda del momento e poi quando non ci sono più il loro operato viene rivissuto e si dà un maggior valore a quello che hanno fatto. Siamo molto vicini alla moglie Teresa e ai figli Luca e Claudia". Il funerale si terrà domani alle 15 nella Chiesa di Santa Maria di Calderara di Reno.