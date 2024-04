Domenica c’è Vigevano-Forlì: l’allenatore è nello staff dei lombardi per 2 partite. Valentini sfiderà il padre Andrea

La sfida tra Forlì e Vigevano di domenica sarà anche una speciale sfida in casa Valentini. Sì, perché Fabio, playmaker dell’Unieuro, troverà sulla propria strada niente di meno che papà Andrea, per una gara dal sapore a dir poco particolare. Un incrocio che, fino a pochi giorni fa, nessuno si sarebbe aspettato.

Coach Andrea Valentini (nella foto ai tempi di Casale) è infatti stato tesserato dalla formazione lombarda soltanto la settimana scorsa, soltanto per due partite: quella contro Trieste e, appunto, quella contro la Pallacanestro 2.015. Una situazione insolita, causata dalla squalifica per due giornate inflitta a coach Lorenzo Pansa. Il suo posto in panchina è stato preso dal giovane vice Lorenzo Bruni, privo però di idonea tessera per poter guidare una formazione di A2 da capo allenatore. Ruolo che dunque, formalmente, è stato momentaneamente assegnato proprio ad Andrea Valentini, che alle spalle può contare su una lunga militanza tra le fila della ‘casa madre’ Casale Monferrato tra giovanili e prima squadra, quando si trovò ad allenare lo stesso Fabio. Nello scorso campionato ha guidato la Novipiù in A2 fino al gennaio 2023, prima dell’esonero.

s. c.