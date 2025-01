Donne: a washington. Strazzari sesta ai Mondiali 3x3

Ancora un’esperienza internazionale e di grande spessore per Viola Strazzari, la ventitreenne che gioca playmaker in serie C con il Csi Sasso Marconi. Viola, classe 2001, ha preso parte al mondiale di basket e contro tre. Viola è una delle stelle riconosciute del basket per sordi e, nel corso degli anni, ha raggiunto risultati di alto livello. A Washington, negli Stati Uniti, Viola con la maglia azzurra conquista il sesto posto.

Dopo aver sconfitto la Svezia nel match che dava l’accesso alla finale per il quinto posto, Strazzari e le sue compagne – Sautariello, Viana e Todeschini – si sono arrese di misura alla Lituania, 13-12. Il sesto posto finale ha consolidato la credibilità di Viola anche in campo internazionale.