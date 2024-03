Dopo il ko a lione. Olimpia male in Eurolega: ora la priorità passa al campionato

Con la sconfitta (foto) di venerdì sera a Lione, molto difficilmente Milano riuscirà a partecipare ai play-in di Eurolega dato le speranze di agganciare il decimo posto solo per lo più matematiche. Per i biancorossi, quindi, il campionato diventa una priorità con la formazione allenata da Ettore Messina che oggi riceve Varese in un derby lombardo tra club che in questo finale di stagione devono riscattare quanto fino a qui non ha funzionato.

Le altre gare: Reggio Emilia-Trento 77-75. Oggi: Napoli-Treviso, Milano-Varese, Brindisi-Cremona, Scafati-Venezia, Pistoia-Tortona, Pesaro-Brescia.

La classifica: Brescia 32; Virtus Bologna 30; Milano e Venezia 28; Reggio Emilia 24; Napoli 22; Tortona, Scafati e Trento 20; Pistoia e Cremona 18; Varese e Sassari 16; Treviso 12; Pesaro 10; Brindisi 8.