Doppio infortunio. Banchi e Zeneli preoccupano. Ora Sansepolcro

C’è apprensione in casa Costone dopo gli infortuni di Zeneli e Banchi riportati nella partita di Bottegone. Due tegole, specialmente per quanto riguarda la caviglia del pivot gialloverde, che arrivano alla vigilia dell’ultimo impegno prima della sosta di Natale. Mercoledì alle 21, al PalaOrlandi, arriva Sansepolcro, l’unica squadra che in stagione è riuscita a battere il Costone. All’andata, in terra aretina, finì 76-73 per i padroni di casa: un risultato che grida vendetta e che Bruttini e compagni sono assolutamente determinati a ribaltare per rimettere definitivamente le cose a posto in classifica, per di più contro una potenziale avversaria della seconda fase del campionato. Nella pausa però il Costone non si fermerà: l’obiettivo della società già fissato sulle finali di coppa che ospita al PalaOrlandi nel fine settimana dell’Epifania. Il lavoro atletico è già stato impostato per farsi trovare pronti all’appuntamento.