Doppio ko, Bcb e Desio senza grinta e personalità

Dice (molto) male l’ultimo turno del campionato di serie B alle due brianzole. La Lissone Interni perde (69-76) addirittura in casa contro la penultima forza del campionato Salerno che non vinceva da 5 turni, la Rimadesio va a sbattere contro Rieti dopo una gara combattuta solo nella prima parte. E coach Lombardi, nel commentare la prestazione della sua Brianza Casa Basket (che alla vigilia del match ha aggiunto al roster dalla Scavolini Pesaro la giovane guardia-ala Umberto Stazzonelli) non usa mezzi termini, come è abituato a fare, sia nel bene che nel male. Questa volta dopo il ko coi campani privi del loro miglior realizzatore Staselis (sostituito da Fraga ma non in campo a Treviglio). "Non penso sia stata una partita degna dello sforzo che viene fatto da tutte le persone per tenere in piedi questa squadra. Non è accettabile perdere così contro un’avversaria che sta attraversando un momento di grande difficoltà. Dal mio punto di vista è stata una gara indegna di cui però mi assumo tutte le responsabilità del caso". E a chi cerca le motivazioni di questo passaggio a vuoto nel fatto di aver giocato tre partite in sette giorni, Lombardi è chiaro: "In questi casi sarebbero avvantaggiati i più giovani, quindi la nostra maggiore freschezza. E poi anche Salerno ha giocato tre volte in una settimana. Non ci sono scuse, è stata una partita disputata senza maturità e senza personalità".

Ci va più leggero il collega desiano Edoardo Gallazzi dopo il -22 di Rieti. "Abbiamo imparato in questo campionato che se in trasferta non riesci a pareggiare la fisicità degli avversari è difficile rimanere in partita. Non è la prima volta che non siamo stati in grado di rispondere ai break dei nostri avversari; è questo l’aspetto su cui dobbiamo lavorare e migliorare. Troppo poca la nostra consistenza opposta al cospetto del ritmo elevatissimo imposto da Rieti".

Roberto Sanvito