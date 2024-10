Doppio sorriso per Titani ed Angels. San Marino e Santarcangelo in palla verso lo scontro diretto di sabato

Debutto casalingo con vittoria per San Marino e Santarcangelo, coi primi a centrare il primo successo stagionale e i secondi a bissare il buon debutto della prima giornata. E sabato ecco subito il derby, in programma sul Titano, sul parquet di Acquaviva. Per la Pallacanestro Titano quella col Guelfo è stata una partita a mille facce, finita 78-77 ma con tanti saliscendi. Pur senza Cardinali e lo scavigliato Lorenzi, San Marino piazza un incredibile 18-1 in avvio, ma si va di saliscendi fino al sorpasso ospite nel quarto periodo (55-57). Nel finale è bagarre. Il Guelfo, sul +3 a -22“, sceglie di dare il via alla sequela di liberi che però vede i Titans molto precisi. A -9“ gli ospiti fanno 1/2 con Benedetti (75-77). San Marino, senza time-out, si fa tutto il campo con Macina, che la scarica a Fusco: tiro da tre marcatissimo e solo rete. 78-77. Il tabellino dei Titans: Borello 2, Liberti, Bomba 6, M. Botteghi 12, Macina 17, Fusco 20, T. Botteghi, Lorenzi ne, Felici 19, Guida 2, Fiorani, Gasperoni ne. All.: Valentini.

Per Santarcangelo un 96-73 con Porto Sant’Elpidio che matura dopo il primo periodo. Da quel 20-21, con Benzi già molto caldo con le triple, gli Angels scappano via. A metà gara è 50-34 (bene Bedetti), mentre al 30’ il vantaggio è addirittura aumentato grazie a un eccellente Saltykov (72-55). I marchigiani tentano l’ultimo recupero con bomber Boffini e Balilli (74-64 al 33’), ma la Dulca chiude con agio. Il tabellino degli Angels: Goi 4, Giovannelli 7, Baschetti, Macaru 16, Benzi 17, Rossi 2, Rivali 1, Bedetti 20, Mari 6, Pennisi, Frisoni, Saltykov 23. All.: Serra. La classifica: Forlimpopoli, Fossombrone, Santarcangelo e Urbania 4; San Marino, Falconara, Osimo, Montegranaro, Real Pesaro e Jesi 2; Guelfo, Pisaurum, Porto Sant’Elpidio e Ancona 0.