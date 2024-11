DOPPIO TESSERAMENTO PER IL PLAY 18ENNE. Tommaso Pinza alla Virtus Imola in B. Resta però nelle giovanili biancorosse

Il giovane biancorosso Tommaso Pinza, 18 anni, playmaker in forza all’Under 19 e aggregato alla prima squadra, verrà ceduto con la formula del doppio tesseramento alla Virtus Imola in serie B nazionale. La società evidenzia l’"ottimo percorso compiuto" e "il grado di maturazione tecnica e personale raggiunto", che lo porterà a calcare i campi della categoria inferiore. La Virtus Imola era stata la rivale di Forlì nella primissima uscita stagionale, a fine agosto. Vestirà la maglia biancorossa in occasione delle partite delle giovanili, come previsto appunto dal doppio tesseramento. Pinza (foto) ha sottoscritto con la società un contratto triennale che parte dalla stagione 2025/26.