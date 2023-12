Dr1. Ai Dolphins Riccione non riesce il blitz contro il Baricella I Dolphins Riccione perdono nell'undicesima giornata di DR1 contro Baricella, 73-68. La squadra di coach Ferro ha lottato fino all'ultimo, ma non è riuscita a portare a casa la vittoria. Prossimo turno in trasferta per i Dolphins, mentre i Villanova Tigers tornano in pista stasera ad Argenta.