DR1: Netti ko per Nubilaria e Basketreggio

Sconfitte nette, nella penultima d’andata di DR1, per Basketreggio (8) e Nubilaria (6).

I cittadini cadono 80-58 davanti al pubblico amico contro il progresso Happy Basket (14), che si impossessa fin da subito del comando del match e, trascinato dai 27 punti di Riguzzi, tocca il +19 a metà gara, gestendo in assoluta tranquillità nel corso della ripresa. Inutili, nelle fila del Basketreggio, i 16 punti di Kocvara, unico in doppia cifra nelle fila reggiane. Sesto stop consecutivo, invece, per il Nubilaria, battuto 71-50 sul parquet del Masi Casalecchio (14): in questo caso c’è partita per oltre 30’, visto che il tabellone alla fine del terzo quarto recita +2 per i felsinei, prima del crollo negli ultimi minuti degli uomini di Freddi, cui non bastanoi 10 punti del lungo Ferencina. In DR2, invece, si torna in campo questa sera per l’11ª del girone C, dove l’unica rappresentante della nostra provincia è Castellarano (4), impegnata alle 21,15 in casa col fanalino Finale Emilia (0).