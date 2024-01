Dr1. Nubilaria a caccia della vittoria dopo cinque sconfitte di fila

Nubilaria (6) a caccia della vittoria perduta. La squadra di coach Freddi, penultima in classifica, gioca alle 18,30 sul parquet di Casalecchio (12), puntando ad iniziare il 2024 meglio di come lo aveva lasciato: sono 5, infatti, le sconfitte di fila per il quintetto novellarese, che in trasferta peraltro ha sorriso una sola volta e non va oltre i 58,5 punti di media. Casalecchio, invece, ha ottenuto 8 dei suoi 12 punti davanti al pubblico di casa ed eccezion fatta per capitan Barilli ha un organico giovane, con l’ala Mazzoli (15,3 punti di media) punto di riferimento in attacco, al pari dell’altro esterno Paggiarino (10,6).