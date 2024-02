Dr1. Tigers-Baskers, il derby vale un posto in alto

Villanova Tigers di nuovo in campo stasera coi Baskers Forlimpopoli per la terza di ritorno del girone B di DR1. Si gioca a Villa alle 21.15 e la squadra di Amadori (22 punti) se la vedrà con una diretta rivale per le posizioni a ridosso delle prime. Forlimpopoli (20) è reduce dal ko interno con Granarolo che ne ha frenato un po’ la corsa, mentre i Tigers arrivano dal bel successo di Faenza con il Raggisolaris, un +8 (72-80) marchiato a fuoco dai soliti Zannoni e Raffaelli, autori di 24 e 21 punti. I Dolphins Riccione (18 punti) giocheranno domani in casa del Grifo Imola (8), squadra alla portata ma non da sottovalutare. Si gioca alle 18.30 (arbitri Frisari e Benini), con i Dolphins che vogliono replicare il gran successo dell’ultimo weekend in casa della capolista Budrio, un 66-68 che ha visto in Gardini (23 punti) l’mvp assoluto per la truppa di Maurizio Ferro.

La classifica: Budrio 32; Argenta 28; Granarolo 26; Ferrara 24; Villanova Tigers 22; Massa, Forlimpopoli e Cesena 20; Riccione Dolphins e Baricella 18; Bertinoro 16; Faenza, Int. Imola e Omega Bologna 12; Castel S. Pietro 10; Grifo 8; Russi 6.