Basket, colpaccio Dragons: in cabina di regia arriva Giovanni Bruni

Prato, 10 ottobre 2024 - Colpaccio dei Dragons. Prato si è infatti assicurata le prestazioni di Giovanni Bruni, espertissimo playmaker. Classe 1981, proveniente da Cecina, dove lo scorso anno ha giocato la finale per la promozione in B Nazionale contro Fidenza, l'ex Montecatini completa il roster a disposizione di coach Marco Pinelli e già ad inizio settimana ha svolto i primi allenamenti fisici e atletici con lo staff laniero. Giocatore conosciutissimo in tutta Italia, vanta un curriculum di assoluto spessore in campionati nazionali professionistici. Per le sue qualità da direttore d'orchestra ma anche per il suo comportamento esemplare nei confronti di compagni, avversari e arbitri, viene soprannominato dagli addetti ai lavori “il Professore“.

"Sono contento di essere qui e ringrazio il club - le parole di Bruni - Ringrazio la società, lo staff e i ragazzi per avermi accolto in questa nuova avventura! Sarà un campionato tosto e pieno di insidie dove dovremmo farci trovare pronti ogni partita. Ho sempre nutrito grande stima per l’ambiente Prato, per il modo in cui vivono la pallacanestro in campo e fuori, anche a livello culturale. Non sono al massimo della condizione ma cercherò di dare una mano a tutti, fin da subito, portando la mia esperienza: sono felice di trovare compagni che si divertono a venire in palestra. Abbiamo potenzialmente un bel mix: giovani emergenti, senior affidabili e veterani con tanta esperienza. Sappiamo che ci attenderanno tanti momenti difficili, dovremo essere una famiglia e abituarci a giocare tutti allo stesso livello. Coach Pinelli ? C’è stima reciproca da anni, mi ha convinto fin dalla prima conversazione, risalente a due estati fa".

Questo invece il benvenuto a Bruni da parte di coach Pinelli, del team Manager Luca Parretti e del direttore sportivo Stefano Scarselli. ”Siamo molto soddisfatti della squadra e di come è stata composta, considerate le difficoltà estive. Siamo orgogliosi di accogliere Giovanni nel nostro ambiente. Una serie di circostanze favorevoli hanno reso possibile l’operazione. A inizio settimana ha sostenuto i test fisici, da subito ci ha colpito la sua voglia e disponibilità di lavorare forte e mettersi a disposizione degli altri. Avrà bisogno di un po’ di tempo per trovare la condizione, ne siamo tutti consapevoli ed è naturale, ma la cosa più importante è che ha stabilito da subito una connessione importante con la squadra. Il resto lo dirà il campo“.