Dragons inarrestabili: superato Pino Firenze. Vinta la Coppa Toscana, scatta la festa

PALL. PRATO DRAGONS 75 ENIC PINO FIRENZE 69

PALLACANESTRO PRATO DRAGONS: Manfredini, Marini, Banchelli, Magni, Staino, Berni, Smecca, Salvadori, Torrini, Pacini, Settesoldi, Bruni. All. Pinelli.

ENIC PINO DRAGONS FIRENZE: Minnucci, Santin, Marotta, Salvetti, Raggini, Balestra, Forzieri, Carlotti, Dionisi, Calamassi, Pacini, Lonati. All. Miniati.

Arbitri: Natucci - Fambrini.

Parziali: 11-24, 34-36, 57-55, 75-72.

Battendo in finale i Pino Dragons Firenze Basket, la Pallacanestro Prato Dragons si è aggiudicata con merito – anche se di stretta misura - la Coppa Toscana: tradizionale appuntamento che assegna il primo trofeo dell’anno e che ha visto ancora una volta impegnate nella final four del PalaCoverciano quattro delle migliori squadre regionali di serie C. È stata una bella partita, accesa e intensa, caratterizzata da un gioco veloce e da individualità interessanti; Firenze si è mantenuta in testa sino all’inizio del terzo tempo quando Prato, sul 36-36, agguantava per la prima volta il pari. Il Pino tornava di nuovo avanti ma si faceva ancora raggiungere sul 48-48 quando Banchelli con uno spettacolare tiro da tre portava Prato per la prima volta in vantaggio e chiudeva il parziale sul 57-55 nonostante i quattro canestri consecutivi realizzati da Salvetti. Il quarto tempo è stato il più incerto e avvincente con le due squadre che si alternavano a condurre. La stanchezza, però, cominciava a farsi sentire e Firenze ha commesso troppi errori fino all’ultimo quando a 15’’ secondi dalla sirena, sul 75-69, ha mancato un canestro da tre punti. "Complimenti al Prato – ha commentato Miniati, coach del Pino –. Sono stati molto bravi e hanno meritato di vincere. D’altra parte, sono una squadra più esperta, noi avevamo in campo molti giovani e non potevamo pretendere di più. Comunque questa partita ci insegnerà molte cose, soprattutto quanto sia più importante il gruppo rispetto ai singoli".

Il tabellino dei Dragons: Manfredini 9, Marini 4, Banchelli, Magni 16, Staino, Berni 5, Smecca 5, Salvadori 9, Torrini, Bruni 16, Pacini 11, Settesoldi.

f. m.