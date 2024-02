Dragons, la B all’orizzonte. La Sibe vola sul Bottegone

Ancora una vittoria. La Sibe Gruppo AF Prato chiude la regular season di serie C battendo 74-71 Bottegone Basket, salendo a 30 punti e raggiungendo in seconda posizione Basket San Vincenzo. Ottimo inizio dei pistoiesi, che chiudono avanti 20-17 alla fine del primo quarto. Nel secondo quarto l’inerzia di gara prosegue in favore dei padroni di casa, che arrivano all’intervallo lungo con un 37-31. Al rientro in campo i Dragons sono più determinati. Sulla sirena del terzo tempo il canestro da tre di Artioli permette ai pratesi di andare sul 54-52 a proprio favore all’ultima sosta. Bottegone lotta fino al termine e riesce anche a portarsi avanti di nuovo (66-64) a 5’ dal termine, costringendo al time-out i pratesi. A gioco ripreso Salvadori trascina i suoi e poi i Dragons resistono anche al generoso, ma inutile, tentativo dei padroni di casa di riportarsi avanti. Adesso via alla fase per salire in serie B interregionale con un girone da 8 squadre (le prime quattro del girone A e B), formula all’italiana con gare di andata e ritorno e risultati acquisiti nella prima fase. Al termine di questa nuova fase, le squadre classificate ai primi 4 posti del girone saranno ammesse ai Play Off per la promozione in Serie B Interregionale. Le avversarie saranno Mens Sana Siena, Pallacanestro Agliana , Pino e Sancat Firenze. Nel frattempo arrivano soddisfazioni dall’Under 17 che nella prima giornata del girone interzona ha superato Hsc Roma per 110-78.

L.M.