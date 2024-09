Dragons pronti a scaldarsi. Allenamento e primi test

La pausa è finita, è tempo di ricominciare ad allenarsi. La campanella è suonata anche per la Pallacanestro Prato, che domani alle 19,30 si ritroverà nella palestra delle Toscanini per sostenere il primo vero allenamento della nuova stagione. Fra conferme e novità: coach Marco Pinelli ha scelto di aggregare al gruppo cinque giovanissimi cestisti in uscita dall’U19 anche in vista di un futuro debutto, ossia Alessio Torrini (2005) Luca Sangermano, Lapo Settesoldi e Filippo Rosati (2006, reduci dall’U19 "Gold" e dal programma condiviso con l’Etrusca Basket San Miniato) e Alessandro Fantini, che ha già debuttato fra i "senior" un paio di stagioni fa in Divisione Regionale 1 con Wolf Pistoia. Avranno quindi la possibilità di allenarsi insieme agli esperti Christian Manfredini, Lorenzo Berni, Leonardo Salvadori, Tommaso Pacini. Milo Staino, Alberto Smecca e Filippo Magni e al nuovo innesto Andrea Iardella. Pinelli potrà poi contare su Virgilio Mercogliano nelle vesti di vice-allenatore. E con queste premesse, in attesa che la federazione dirami gli abbinamenti di coppa e campionato, l’obiettivo sarà quello di affinare la condizione fisica e il gioco di squadra. Torneranno utili le amichevoli già fissate: il primo test è in programma per mercoledì prossimo, quando in città arriverà il Costone Siena. Il secondo è invece stato calendarizzato per il 14 settembre, quando Staino e compagni andranno a Quarrata per sfidare il Dany Basket.

g. f.