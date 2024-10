Dragons, sabato in salita. Duello con la capolista

Torna in campo la serie C unica di basket maschile. Sfide delicate per le pratesi impegnate in questo difficile campionato. La Pallacanestro Prato Dragons sarà impegnata, domani alle 18.30, sul campo della capolista Pino Dragons Firenze. I pratesi sono reduci dalla bella vittoria ottenuta nello scorso weekend contro Juve Pontedera e proveranno a proseguire nella loro striscia positiva, per insidiare il primato attualmente detenuto a punteggio pieno da Pino Dragons Firenze (appunto) e Fides Montevarchi. L’avversario è di quelli sicuramente da non sottovalutare, per atletismo e capacità tecnico-balistiche, ma coach Pinelli avrà tutti i suoi elementi a disposizione per tentare il colpo corsaro, basandosi come al solito su un buon gioco corale, sulla ritrovata solidità in fase difensiva e su una certa verve in attacco, a rimbalzo e nei recuperi di squadra. "Il gruppo sta capendo cosa vuol dire giocare con rotazioni importanti. Anche chi non parte nel quintetto si sa sempre rendere utile quando entra. Conta la squadra, il risultato del gruppo, più di quello dei singoli – commenta proprio coach Pinelli -. Abbiamo ancora percentuali un po’ basse nei tiri liberi. E’ un fondamentale che sotto stress va allenato bene e ci sono alcuni errori di generosità che a volte commettiamo. Dobbiamo imparare a non farci prendere dalla frenesia. Affronteremo una squadra intensa, che corre e ha un gruppo di Under 19 molto ben allenato, mescolato a dei senior capaci per questa categoria. Sarà un’altra partita difficile".

Gara da prendere con le dovute precauzioni anche per l’Union Basket Prato targata Sim Tel, impegnata domenica alle 18 contro un Cus Pisa che avrà una gran voglia di rifarsi dopo il ko casalingo incassato nello scorso weekend contro il Pino Dragons Firenze. "Ancora abbiamo dei giocatori non al meglio perché stanno rientrando da infortuni fastidiosi – commenta proprio coach Paoletti - .Veniamo da due vittorie su due campi importanti e questo fa morale. Il campionato è molto livellato, le squadre sono tutte buone ed è fondamentale il lavoro fatto in settimana. Contiamo di riuscire a regalare una gioia al pubblico di casa".

L. M.