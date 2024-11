Druda e Sablich, due ex contro il Bramante. Coach Nicolini: "Con Senigallia più concreti"

B Interregionale. Domani pomeriggio alle 17,30 al PalaMegabox il Bramante ospita Senigallia. "Nella prossima giornata affronteremo Senigallia – avvisa coach Massimiliano Nicolini –. Un avversario ben strutturato che sta facendo bene con diversi atleti pesaresi tra cui gli ex Bramante Tommy Druda e Pietro Sablich, guidati da Marco Giacomini leader della squadra. Sarà una bella sfida, siamo reduci entrambe da due sconfitte, ma con buone prestazioni. Noi vogliamo ripetere la bella gara disputata a Civitanova, ma con il favore del risultato per muovere assolutamente la nostra classifica".

Domani sera, alle 21,15, tocca all’Italservice Loreto che va a fare visita all’Attilia Porto Recanati. I gialloblu vogliono confermare il buon momento di condizione nel nono appuntamento del girone di andata. Leonardo Cipriani, autore di 20 punti contro Senigallia, analizza il periodo dell’Italservice: "La vittoria con la Goldengas è stata fondamentale per restare tra i primi posti della classifica e anche perché è arrivata contro una squadra che in quel momento apparteneva al gruppo che occupava la vetta della classifica. Inoltre, è servita a confermare l’importante vittoria con il Matelica e per continuare il nostro percorso. Siamo passati dall’essere in una situazione abbastanza complicata, a vantare un morale più alto". E ancora: "Trattare ogni rivale con la massima attenzione sarà fondamentale per continuare questo percorso. Siamo consapevoli che il campionato è molto equilibrato: dobbiamo continuare a lavorare sodo, senza rilassarsi mai. Le squadre che sono rimaste indietro possono sempre strappare i due punti anche contro squadre che sulla carta sono favorite. Questo ci ha aiutato a riagguantare i primi posti della classifica nonostante la nostra partenza" Testa alla prossima: "Porto Recanati ha appena vinto una partita importante per rilanciarsi. Basa il suo gioco sull’intensità difensiva e in attacco ha giocatori veramente di spessore, che vengono proprio da prestazioni ottime, quindi in fiducia. Noi dovremo eguagliare la loro fisicità per 40 minuti, restare compatti anche quando incontreremo delle difficoltà, che sicuramente ci saranno". Chiude il General manager Ligi: "Partita molto difficile Porto Recanati ha allestito un roster da prime posizioni. Finora hanno avuto, come noi, qualche passaggio a vuoto, ma vengono da due vittorie nelle ultime tre, è rientrato Ciribeni e Caverni migliora di partita in partita e sono in crescita. Per vincere servirà giocare una partita vera, senza cali e di grande attenzione difensiva".

Beatrice Terenzi