Due assenze pesanti per la Sella contro Udine

Penultimo appunto con la preseason della Sella Cento, che nel tardo pomeriggio (palla a due alle 19.30) sfiderà a Spilimbergo l’Apu Old Wild West Udine nella prima edizione del Memorial Frandoli. La manifestazione, organizzata dalla realtà locale Vis Spilimbergo, vuole diventare il primo di una serie di eventi annuali a cadenza fissa per ricordare l’imprenditore spilimberghese Mauro Frandoli, scomparso prematuramente nel gennaio del 2022. Per Cento si tratta di un altro test contro una formazione accreditata dagli addetti ai lavori per lottare per la promozione: allenata da Adriano Vertemati, l’Apu Udine può contare infatti su un roster di assoluto livello, a cominciare dai due americani Johnson e Hickey. Ma anche un parco italiani di tutto rispetto, dagli esterni Caroti, Stefanelli e Alibegovic ai lunghi Da Ros e Ikangi, oltre all’ex di turno Bruttini. Dal canto suo, la Sella vuole continuare nel processo di crescita di questo precampionato, ma per la sfida di oggi saranno assenti Tamani e Tanfoglio, e soprattutto gli acciaccati Davis (nella foto) e Delfino. Niente di grave per entrambi, che dovrebbero recuperare in vista di sabato, contro la Rivierabanca Rimini nell’ultimo test di questo lungo precampionato. Esordio in campionato fissato per domenica 29 settembre, alla Baltur Arena, contro la Libertas Livorno.

j.c.