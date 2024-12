Due Torri e New Flying Balls fermate: sconfitte in Interregionale

Si interrompe sul più bello il momento positivo delle Due Torri bolognesi Bologna 2016 e New Flying Balls, che dopo 4 vittorie consecutive ciascuna alzano bandiera bianca nel turno infrasettimanale e frenano così lo slancio al vertice dei rispettivi gironi di Interregionale.

Nella division C della Conference Nordest il Bologna, sesto della classe, incappa infatti nella seconda sconfitta casalinga contro la meno quotata Basket 2000 Reggio Emilia, che espugna il PalaSavena 66-75 senza tuttavia ribaltare la differenza canestri dell’andata (a ottobre i rossoblù si imposero di 23 lunghezze). Complice la minor aggressività difensiva delle ultime uscite (Bologna è la seconda miglior difesa del girone, 69,8 punti subiti, dietro a Pizzighettone, 69,4), oltre ad alcune voci statistiche sconfortanti (13/34 da tre e 15 palle perse), sono subito gli ospiti a orchestrare l’inerzia del match con Alberione (23 punti) e Porfilio (11): a metterci la pezza nel finale sono i liberi di Gamberini (8), che cala il primo sipario sul 15-24. Il trend non cambia nei secondi 10’, coi bolognesi all’inseguimento affannoso dei reggiani e coi soli Tinsley (17) e Ugolini (6) alla ricerca di una scossa sul -22 (28-50 all’intervallo).

La reazione difensiva arriva nella ripresa, tastando il -7 che sembra innescare un barlume di speranza, ma è Lusetti (15) a incamerare definitivamente la partita. Domani alle 18,30 la trasferta sul parquet di Cernusco, nono in classifica.

Sorte analoga nella division E della Conference Centro per i ‘palloni volanti’ di coach Lolli, che inciampano nel big match sul campo di Loreto Pesaro 91-80 e vedono sfumare il primo posto: i pesaresi sigillano così la leadership, in coabitazione con Matelica, col beneficio del doppio scontro diretto favorevole ai danni degli ozzanesi, ora terzi. Dopo 20’ di sostanziale parità (41-41 all’intervallo) sono i marchigiani a scappar via con un pesante break di 35-15 che sigilla la partita: sulla sponda biancorossa doppie cifre per Ranitovic (24), Cortese (12) e Piazza (17).

Domani, alle ore 18, si torna in viale 2 Giugno contro il fanalino di coda Teramo.