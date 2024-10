E’ Costone tutto carattere e solidità . L’Olimpia Legnaia viene spazzata via

COSTONE

100

LEGNAIA

73

COSTONE: Brocco, Massari, Radchenko 11, Nasello 6, Paoli F. 14, Paoli M. 9, Banchi 13, Zeneli 6, Bruttini 19, Bastone 14, Torrigiani 8. Allenatore Belletti.

LEGNAIA: Landi 2, Pedicone 5, Isaia 3, Merlo 4, Bellugi, Bruno Ceriglio ne, Scali 23, Stoch 5, Nessi 8, Nepi 13, Senghor 4, Pieri 6. Allenatore Lilli.

Arbitri: Rossetti, Cavasin.

Parziali: 24-22, 45-36, 74-55.

SIENA – Il Vismederi Costone si mette definitivamente alle spalle il passo falso di Arezzo grazie alla vittoria del PalaOrlandi sull’Olimpia Legnaia Firenze e si rilancia con convinzione in campionato. 100-73 il risultato finale in favore della squadra allenata da coach Michele Belletti (nella foto), autrice di una prestazione di carattere e solidità. Soprattutto dal punto di vista difensivo: è lì che il Costone ha sempre mantenuto alta l’attenzione, dettando il ritmo della partita e disinnescando pressoché sempre le velleità degli ospiti. Da sottolineare poi le prestazioni individuali, su tutte quelle di capitan Luigi Bruttini incisivo come non mai in questa stagione e autore di una prova da 19 punti totali. Nel primo quarto era il Costone a fare la partita cercando spesso di allungare nel punteggio, nonostante Legnaia fosse molto pressante in difesa. Soprattutto nei confronti di Nasello con il giocatore costantemente raddoppiato quando riceveva palla dal post. Così mentre Filippo Paoli colpiva dall’arco, i fiorentini rispondevano in contropiede riuscendo a chiudere il primo periodo con un solo possesso di distacco dai padroni di casa. La spallata tanto cercata nel primo quarto, arrivava ad inizio secondo: il Costone piazzava un parziale di 13-1 nei primi 5’ e c’era da attendere la seconda parte del periodo per vedere il primo canestro dal campo di Legnaia. Il Costone volava sul +15 Costone volava sul +15 (40-25) grazie ad una super difesa di squadra. Ciò nonostante, Legnaia trovava la forza per rimettersi in carreggiata con la zona. A metà gara gialloverdi avanti di 9 lunghezze. L’impatto costoniano sul terzo quarto era però ottimo e, con le triple di Radchenko e Banchi, oltre che a tre liberi di Bruttini, la squadra di coach Belletti si riportava sul +18 (59-41). Il Costone attaccava molto bene la zona fiorentina ma, dal canto suo, Legnaia si attaccava al senese Alessandro Nepi, ex di giornata, per ricucire parzialmente lo strappo. Ma all’ultimo mini-intervallo il Costone arrivava addirittura al +19, di fatto ipotecando la partita. Nell’ultimo periodo l’incontro non aveva più nulla da dire: il Costone allungava ancora superando il +20. A fine partita il tabellone un convincente +27 per un Costone che si rimetteva definitivamente in marcia.

