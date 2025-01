E domenica con Rimini derby senza ultras: "Gara vietata a loro? Allora fuori anche noi"

Gli ultras forlivesi non saranno presenti all’Unieuro Arena nella serata di domenica, in occasione del derby contro Rimini. È quanto comunicato nel primo pomeriggio di ieri dai vari gruppi più ‘caldi’ del tifo biancorosso, tramite un comunicato congiunto. La decisione è stata presa in seguito al divieto di trasferta imposto ai residenti nella provincia di Rimini da parte della Prefettura di Forlì-Cesena e la conseguente chiusura del settore ospiti. Divieto che, come motivato, deriva dai rapporti di "storica e radicata contrapposizione tra le due tifoserie", talvolta sfociata in alcuni episodi di violenza.

"Davanti all’ennesimo scempio – si legge nella nota dei gruppi del tifo organizzato forlivese – e all’ennesima dimostrazione di incapacità, ci troviamo costretti a dire ‘basta’. Un modus operandi che ogni anno trova forme repressive sempre più inconcepibili e discriminatorie verso chi ha la sola colpa di essere un tifoso. Domenica noi non ci saremo. Non ci stiamo".

Un chiaro e forte segnale di dissenso verso la decisione degli organi competenti, in una delle partite più sentite ed attese di un intero campionato. "Se non ci saranno loro – prosegue il comunicato –, non ci saremo neanche noi", in riferimento alla mancata presenza dei tifosi ospiti nell’impianto di via Punta di Ferro.

Quindi, gli ultras mettono nel mirino pure la Pallacanestro 2.015: "Resteremo fuori anche per rimarcare il silenzio assordante con cui la società ha accettato tutto questo. Addirittura invitando i tifosi al derby sulle pagine social forgiandosi delle foto della curva". Il riferimento è alla pubblicazione, da parte del club, di un post in cui alcuni giorni fa si ‘invitavano’ i tifosi ad acquistare il biglietto per il derby. "Ce ne ricorderemo al momento giusto", prosegue.

Inoltre, ce n’è anche per l’Amministrazione comunale e per i politici, per la "mancanza di rispetto nei confronti dei concittadini" dopo aver "passeggiato spavaldi e partecipi al servizio dei tifosi" al Palafiera in periodo di elezioni.

La nota si conclude quindi con un invito rivolto a tutto il resto dell’Unieuro Arena: non assistere alla sfida. "Chiediamo al popolo forlivese una presa di posizione forte, dura e concreta – si legge –. Chiediamo a tutti di unirsi a noi, perché vietare non diventi un’abitudine. Chiediamo a tutti di rinunciare a questo match che nulla ha a che vedere con un derby per la nostra e vostra dignità di cittadini e tifosi".