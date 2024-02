E’ ufficiale il calendario Fip della seconda fase. Mens Sana e Costone pronti a dare il massimo

Dopo la fine della prima parte del campionato, chiuso in testa sia per la ‘Note di Siena’ Mens Sana che per la Vismederi Costone nei rispettivi gironi, ieri è stato ufficializzato dalla Fip il calendario provvisorio della seconda fase. Entro qualche giorno le società possono chiedere anticipo o posticipo se sorgessero impedimenti legati al campo. La prima giornata sarà domenica 3 marzo alle 18 a San Vincenzo per la Mens Sana e alle 17 in casa contro Sancat Firenze per il Costone. La seconda giornata coincide con il primo turno infrasettimanale: Mens Sana - Prato mercoledì 6 marzo alle 20,45 al PalaEstra e trasferta per il Costone ad Agliana alle 21,15. La terza di andata è quella del derby al PalaOrlandi il 10 marzo alle 18. Il quarto turno è sabato 16 marzo per entrambe le formazioni senesi: trasferta contro Pino Dragons (ore 18,30) per la squadra di Tozzi, match interno contro Sansepolcro (alle 20,30) per quella di Betti. Il girone di ritorno si apre con il match casalingo per la Mens Sana contro San Vincenzo il 24 marzo alle 18 mentre il Costone anticipa al giorno prima, alle 18, in casa della Sancat Firenze. Seconda di ritorno: mercoledì 27 marzo alle 21 Costone-Agliana, Prato-Mens Sana giovedì 28 alle 21,15. La stracittadina di ritorno sarà sabato 6 aprile alle 20,30 in Viale Sclavo mentre la seconda fase del campionato si chiuderà domenica 14 con Costone-Pino Firenze e Sansepolcro-Mens Sana entrambe alle 18. "Si parte subito forte – le parole dell’allenatore della Mens Sana Betti – anche se tutte le partite saranno di alto livello in questa seconda fase. San Vincenzo è una delle migliori del suo girone. Poi ci saranno Prato e il Costone in appena sette gironi. Sarà un trittico molto impegnativo, che si chiuderà con il derby contro la squadra più forte del campionato". Per il Costone parla il dg Naldini: "Siamo soddisfatti di questa prima parte di stagione, visto che abbiamo raggiunto la fase in cui ci giocheremo la qualificazione ai playoff e abbiamo vinto anche la Coppa. Stiamo lavorando per tornare in campo nel migliore dei modi: sarà una fase interessante con le migliori otto squadre, mi aspetto un girone molto agguerrito".

Guido De Leo