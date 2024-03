E’ un Costone spietato e inarrestabile. Vittoria senza patemi contro Firenze

PINO FIRENZE

66

COSTONE

80

PINO FIRENZE: Santin 13, Marotta 5, Carducci 8, Morales, Corradossi 8, Castelli 5, Forzieri 3, Landi 22, Minnucci ne, Salvetti 2, Pacini, Capecchi ne. Allenatore Miniati.

COSTONE: Banchero 5, Tognazzi ne, Ceccarelli 2, Radchenko 15, Massari ne, Terrosi 6, Banchi 6, Zeneli 4, Piattelli ne, Ondo Mengue 12, Bruttini 19, Nasello 11. Allenatore Tozzi.

Arbitri: Natucci, Borchi.

Parziali: 16-18, 32-37, 47-64.

FIRENZE – Vince ancora il Costone che sbanca il parquet di Pino Firenze con una prestazione autorevole che vale il quarto sigillo consecutivo nella seconda fase.

L’avvio è equilibrato: ad Ondo Mengue risponde Castelli, alle triple di Forzieri e Landi replica invece Nasello con giocate d’esperienza e assist. A metà frazione il punteggio è di 11-10. Il primo quarto si chiude sul 16-18. Nei secondi 10’ accelera il Costone che si porta sul 18-25 grazie a Radchenko e Bruttini. Pino si riporta sul -4 ma il canestro di Ceccarelli, insieme a Ondo Mengue e Zeneli, valgono il +10 senese. A interrompere il momento positivo ospite, sono Landi e Santin che riportano i gigliati a contatto. Si va all’intervallo sul 32-37. Al rientro all’intervallo lungo Radchenko, Banchi e Ondo Mengue portano i gialloverdi sul +13. I fiorentini provano ad aggrapparsi ai suoi uomini di esperienza, Marotta e Castelli, ma Ondo Mengue, con il contributo dalla lunga di Banchi, è efficace nel conservare il vantaggio acquisito.

A chiudere il terzo quarto ci pensa poi Terrosi, 47-64. Proprio quando la sfida appariva in pieno controllo per i senesi, è uno scatenato Carducci, fin qui improduttivo, a suonare la carica con otto punti che riportano i padroni di casa a contatto. A stoppare l’emorragia ci pensa Bruttini col gioco da tre punti. Segue l’esempio del suo capitano Terrosi realizzando la tripla del +16. Il Pino non demorde e, guidato da Landi e Santin, riesce a riportarsi sul -12. Una dubbia interferenza a canestro e la tripla di Corradosi valgono il -7 ma, a ricacciare indietro gli avversari ci pensa il capitano senese che nel momento clou trova il gioco da tre punti del nuovo +10.

La giocata di Bruttini, nei fatti, è quella che cala il sipario sul match. Al PalaCoverciano termina 66-80. Per i gialloverdi la prima metà di questa poule promozione si chiude a punteggio pieno e, sabato prossimo, il compito dei ragazzi di Tozzi sarà quello di provare ad allungare la striscia tornando a giocare nel capoluogo di regione, stavolta contro la Sancat. Di certo in casa gialloverde c’è adesso grande entusiasmo.