E-Work a ranghi completi: "Ma serve più aggressività"

Finalmente l’E-Work può sorridere. Da ieri, la squadra si sta allenando al completo e domenica in casa con Battipaglia, coach Seletti potrebbe avere tutto il roster al completo, situazione mai accaduta da inizio stagione. Fantini ha avuto il via libera dallo staff medico lunedì dopo l’ecografia di controllo e Fondren non avverte più dolore alla coscia. Entrambe hanno iniziato a lavorare a ritmi ridotti per poi aumentarli in vista di domenica. Salvo sorprese saranno del match. Pure Cappellotto è ritornata abile e arruolata. Ieri c’è stato anche il primo allenamento della polacca Parzenska, arrivata nello scorso fine settimana per sostituire Jackson, che sarà una importante pedina tattica per dare alla squadra un gioco dinamico come vuole l’allenatore.

I problemi potrebbe esserci a rimbalzo, perché l’unica giocatrice di impatto fisico del roster resta Jakpa. Se Faenza ride, Battipaglia sta provando a recuperare molte infortunate, visto che nelle prime due giornate ha dovuto fare a meno di Vojtulek, Pavic, Smorto e Seka. Quella di domenica sarà una sfida fondamentale per l’E-Work per conquistare punti preziosi in chiave salvezza e sarà anche il debutto casalingo e dunque nessuno vuole sfigurare. La pesante sconfitta con Sassari è già alle spalle, ma la squadra dovrà fare tesoro degli errori commessi soprattutto dal lato dell’atteggiamento. "Non siamo state molto aggressive sin dall’ìnizio in attacco e in difesa – spiega l’ala tedesca Marie Reichert – e per questo motivo Sassari ha segnato così tanto. Dopo l’intervallo lo siamo state di più, ma non è bastato. Non so per quale motivo la nostra energia sia stata così bassa visto che di solito siamo molto determinate, ma purtroppo in questa occasione non lo siamo state ed è stata la nostra debolezza". Di sicuro l’E-Work non potrà più permettersi un simile atteggiamento, evidenziato dal solo tiro libero conquistato, troppo poco per un gruppo che deve lottare fino all’ultima giornata per salvarsi.

