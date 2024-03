E-Work, analisi di un crollo. Intanto Spinelli in azzurro

"È evidente che a questo punto della stagione giochiamo per lo scudetto dell’intervallo". Scherza, ma con l’amaro in bocca, coach Paolo Seletti analizzando l’ennesima partita dell’E-Work in cui arriva al riposo avanti di molte lunghezze (domenica con Ragusa era sopra di 17 punti) per poi crollare nel secondo tempo quando le avversarie alzano i ritmi e iniziano a giocare, facendosi sempre rimontare. Un problema chiaramente mentale da risolvere il prima possibile ed infatti questo è il timore maggiore in vista dei playout.

"Se si giocassero soltantio i primi tempi saremmo tra le prime in classifica – continua, con ironia, Seletti –. Questo calo deriva da tanti fattori e sicuramente adesso è entrato nella testa delle ragazze che ogni volta in cui vanno al riposo in vantaggio, si fanno poi recuperare. È quindi un problema mentale, ma anche fisico perché non siamo profondi e arriviamo alla fine delle partite stanchi. Poi c’è il lato tecnico, perché i nostri avversari approcciano le partite in maniera abbastanza soft pensando che siamo i terzultimi della classifica poi aggiustano il gioco e noi accusiamo fin troppo il loro ritorno. Questo scenario si presenta quasi tutte le volte e quindi non è più un segreto. Con Ragusa sono comunque contento perché abbiamo giocato in maniera altruista, ma ora dobbiamo capire come non spegnere la luce nel secondo tempo". Arrivano però anche buone notizie in casa E-Work.

Martina Spinelli (a destra in foto) è stata convocata nella nazionale sperimentale di coach Capobianco che lunedì e martedì si radunerà a Castel San Pietro. Una bella soddisfazione per una giocatrice ritornata a giocare a pallacanestro da settembre dopo due anni di stop dovuti ad un doppio infortunio al ginocchio. Domenica intanto ci sarà la proibitiva trasferta a Schio contro cui l’E-Work non ha speranze. Calendario alla mano, il bilancio di 2/12 dell’andata potrebbe essere lo stesso del ritorno: difficilmente Faenza potrà infatti vincere un’altra gara delle cinque in calendario. Dopo Schio arriverà Campobasso poi ci saranno le trasferte a Sesto San Giovanni e a Sassari intervallate dalla partita interna con Roma, squadre in corsa per un buon posto nei playoff o per evitare i playout.

Luca Del Favero