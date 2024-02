E-Work Dalla Laguna un’iniezione di fiducia

L’E-Work ha trovato in Laguna una bella iniezione di fiducia, fondamentale in vista dello scontro diretto di domenica a Battipaglia, ultima della classe. Con una vittoria, le faentine chiuderebbero i conti nella corsa playout, pur se mancheranno ancora sei partite, e sarebbero certe dell’undicesimo posto, piazzamento ipotecato ormai da diversi mesi, visto che le inseguitrici Milano e la stessa Battipaglia stentano a vincere e chi sta davanti è obiettivamente irraggiungibile. L’E-Work vista a Venezia è piaciuta non tanto perché è rimasta in partita per trenta minuti contro la capolista, ma per l’atteggiamento mostrato e la concentrazione avuta in alcune situazioni tattiche, sulle quali la squadra aveva lavorato durante la pausa del campionato. Emblematiche sono le sole 13 palle perse, cifra molto bassa se si considera che questo è sempre stato il tallone d’Achille delle faentine, che testimonia la grande lucidità messa in campo dalle giocatrici. Ottima è stata anche l’ennesima prestazione di Marzia Tagliamento, diventata sempre più leader e trascinatrice del gruppo. Con la sua crescita l’E-Work è cambiata e ha trovato migliori automatismi di gioco, facendo girare meglio il collettivo.

"Sono soddisfatta della prestazione con Venezia e soprattutto del primo tempo – spiega l’ala brindisina che domenica a Battipaglia sarà l’ex di turno – perché non era semplice ritornare a giocare dopo alcune settimane di stop, ma è stata la dimostrazione di come ci stiamo impegnando in allenamento. I risultati del lavoro settimanale iniziano a vedersi ed è un segnale molto incoraggiante per il gruppo. Riguardo alle mie prestazioni, cerco di fare sempre del mio meglio per il bene della squadra e sono molto contenta quando ci riesco". Ora la mente è rivolta a Battipaglia che ha inserito nuove giocatrici in vista dei playout, ritenendo il campionato (ancora a secco di vittorie) una sorta di allenamento in vista degli spareggi. Il mercato ha portato l’alapivot ucraina Yurchevicis e la play francese Domenger, e con l’E-Work ci sarà anche Smorto, arrivata dalle tedesche dell’Herner TC, la squadra in cui militava anche la polacca Niemojewska prima di passare a Faenza. Un altro innesto potrebbe essere Policari, in maglia manfreda dal 2021 fino allo scorso giugno e nella stagione 2018/19, liberatasi dal contratto con Broni (A2).

Luca Del Favero