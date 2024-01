E-Work, decimo posto lontano

Ci ha pensato il Giudice Sportivo, o meglio Sassari, a rendere meno dolce la domenica dell’E-Work. Le sarde hanno perso 20-0 a tavolino la partita con Roma per non aver portato in panchina il numero minimo di giocatrici di formazione italiana, e dunque le laziali salgono a 10 punti staccando le faentine, dietro di due lunghezze. Una situazione che esclude quasi definitivamente Faenza dalla corsa al decimo posto, perché dovrebbe vincere due gare in più di Roma avendo al momento una partita in meno disputata, ma che non cancella la convincente vittoria con Milano. L’E-Work ha mostrato anche in questa occasione di aver cambiato mentalità e di essere più attenta nell’arco dei quaranta minuti pur non avendo ancora eliminato del tutto i blackout e soprattutto di avere la salvezza nelle proprie mani.

Il potenziale della squadra di Seletti è nettamente superiore a quello delle lombarde e di Battipaglia e dunque basterà non abbassare la concentrazione nei playout, dove le manfrede avranno il fattore campo a favore e troveranno con tutta probabilità proprio Milano nel primo turno. Altra ottima notizia è la prestazione di Martina Spinelli che ha giocato 18’ di grande consistenza, segnando 8 punti e catturando 6 rimbalzi. L’aumento del suo minutaggio permette di allungare le rotazioni e di dare maggior riposo alle compagne ed infatti contro Milano l’E-Work ha ruotato otto atlete. "Sono davvero contenta – afferma l’alapivot - perché mi serviva riprendere un po’ di fiducia e acquisire energia. Quando sono entrata in campo ho subito sbagliato alcuni tiri, ma sono rimasta concentrata cercando di difendere e di prendere rimbalzi, facendo quello che mi contraddistingue: poi sono arrivati anche i canestri e quindi non posso che essere felice".

C’è poi da sottolineare come Niemojewska si sia adatta in pochissimo tempo al gioco della squadra, dimostrandosi anche una buona tiratrice oltre che essere brava a distribuire assist. Perfetta è stata anche la prova di Peresson che ha segnato un micidiale 4/7 da tre e che con l’arrivo della play polacca si è vista ridurre il minutaggio, potendo così rifiatare maggiormente e non dovendo restare in campo quasi tutta la partita per mancanza di alternative nel roster. Sabato l’E-Work giocherà al PalaBubani contro la Virtus Bologna, gara a senso unico che vede nettamente favorite le ospiti poi riposerà due settimane e ritornerà in campo domenica 25 a Venezia. Il campionato si fermerà per dare spazio alle nazionali che saranno impegnate nelle qualificazioni agli Europei del 2025 e l’unica giocatrice dell’E-Work che dovrebbe prendervi parte è la slovena Cvijanovic.

Luca Del Favero