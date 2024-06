E-Work, due nel mirino. Servono pivot e playmaker

L’E-Work è pronta ad accogliere Princess Amy Jakpa ed Emilie Brzonova. Manca infatti soltanto l’ufficialità per vedere la pivot 20enne e la playguardia 18enne vestire la canotta faentina. L’ex centro di Moncalieri, nel club piemontese dal 2021 e con cui ha giocato in A2 e in A1, sarà la riserva delle lunghe insieme a Martina Fantini e porterà nel roster di Seletti grande fisicità.

L’esterna ceca (ma di formazione italiana) sarà invece il cambio della play statunitense, alternandosi con Rachele Porcu, e di Franceschelli. Per la giocatrice ex Stella Azzurra Roma sarà l’esordio nella massima serie. Sono invece sfumate le ali Francesca Leonardi e Sara Ronchi. La prima resterà a Derthona con cui ha conquistato la promozione in A1, mentre per l’ex Udine, la società romagnola ha fatto retromarcia dopo alcune valutazioni sulla giocatrice, anche se obiettivamente era difficile che potesse propendere per Faenza viste le tante pretendenti. L’infortunio al ginocchio subito a metà dicembre, la porterà ad essere pronta per rientrare in campo soltanto a fine settembre, tempistiche che l’E-Work non può attendere, avendo un organico ‘corto’ e con tante giovani che devono essere subito pronte per dare minuti preziosi.

Torna così in auge la candidatura di Anna Turel, seguita da diverse settimane, fresca di promozione con Alpo Villafranca. Per quanto riguarda il quintetto titolare, c’è ottimismo per la firma della tedesca Marie Reichert, ala grande del 2001, mentre per la play e la pivot statunitensi, la dirigenza sta sondando molti profili soprattutto tra le rookie. Le altre due pedine titolari sono la capitana Federica Franceschelli e la francese Sara Roumy, ingaggiata la scorsa settimana.

Luca Del Favero