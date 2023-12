E-Work, il piatto piange: "Che fatica in attacco"

Se tre indizi fanno una prova, cinque fanno una certezza. L’E-Work ha perso con Sesto San Giovanni la quinta gara con uno scarto massimo di 6 punti, confermando di non riuscire proprio a vincere in volata. L’unico finale dolce è arrivato con Battipaglia, ma più che il canestro decisivo di Booker a 7’’ è stato il tiro allo scadere andato sul ferro scoccato da Seka a decidere il match. La morale è che le faentine vengono sempre beffate ad un passo dal traguardo, pur mostrando un ottimo atteggiamento e non mollando mai. Lo si è visto anche domenica scorsa quando c’è stata una grande rimonta, ma al ‘momento della verità’ la squadra non ha trovato armi per aggiudicarsi l’intera posta.

"Perdere fa male, ma sono orgogliosa della nostra prestazione – affermato la pivot Liz Dixon a fine gara –. Sesto San Giovanni è una grande squadra con un ottimo coach e e brave giocatrici e ha vinto con merito. Noi abbiamo giocato una partita molto solida, abbiamo faticato in attacco ma in difesa ci siamo fatte valere. Peccato per come è andata, ma la prestazione è stata positiva". Il problema è che la classifica inizia a preoccupare, perché la salvezza diretta, ovvero il nono posto, inizia ad essere difficile da raggiungere. Al momento le faentine sono appaiate a Brescia e a Roma, ma entrambe hanno una gara in meno disputata, mentre l’ottavo vede Sassari con quattro punti in più.

Il calendario vede l’E-Work impegnata domenica a Roma e la settimana successiva in casa con Sassari, due scontri da non fallire per lasciare viva qualche speranza, poi il 20 dicembre ci sarà la trasferta a Ragusa. Chiudere il trittico senza vittorie porterebbe la squadra a dover soltanto prepararsi ai playout nel girone di ritorno, ma chissà che qualche episodio favorevole non possa premiare il grande lavoro che le ragazze stanno facendo in palestra. Il dato invece più negativo è il netto calo di pubblico al PalaBubani nelle ultime uscite: la speranza è che presto si inverta questo trend perché questa E-Work per quello che sta dando in campo, merita il massimo dell’incitamento.

Luca Del Favero