E-Work, occhio alle trappole: "Si vince con più energia"

Attenzione alle apparenze e alle trappole. L’E-Work è attesa domani alle 18 dall’insidiosa trasferta in casa dell’Alama San Martino di Lupari, incredibilmente ultima e ancora a secco di vittorie. Uno scenario impronosticabile in estate visto il buon roster allestito e che è sicuramente figlio di un calendario difficile, anche se il ko con Battipaglia della scorsa giornata non è giustificabile. Faenza troverà dunque un’avversaria molto motivata e per strappare la vittoria, che varrebbe anche la matematica qualificazione ai preliminari di Coppa Italia, potrà contare anche su Roumy, tenuta a riposo precauzionale con Venezia, ma non avrà Franceschelli, vittima di una probabile lesione muscolare. Ci sarà invece Fondren, colpita dall’influenza in settimana, e Jakpa, che ha avuto qualche guaio fisico.

"San Martino di Lupari attraversa un momento negativo – sottolinea coach Paolo Seletti – ma non bisogna dimenticare che ha perso in casa di un solo punto contro Venezia dopo un supplementare, a dimostrazione che ha un roster che vale i playoff e un quintetto solidissimo. Tra le giocatrici di punta ci sono Cvijanovic, che conosciamo bene avendo giocato a Faenza lo scorso anno, la play D’Alie, dalla quale passa tutto il gioco, la guardia Simon e la coppia Robinson-Bickle sotto canestro, lunghe atipiche ed infatti San Martino di Lupari potrebbe soffrire contro squadre fisiche quando il livello di energia cala. L’Alama ha però sempre abituato ad un gioco intenso e veloce e ad un atletismo che prima o poi daranno frutti".

Nella speranza che la riscossa non arrivi proprio domani, l’E-Work si prepara alla battaglia. "Sarà una gara estremamente fisica. Per farlo occorrerà però un approccio che non mostriamo da qualche settimana, perché se saremo molli come abbiamo fatto con Venezia, la partita finirà nel primo quarto. Alle giocatrici ho detto che devono mettere qualcosa in più dal lato caratteriale e dell’energia".

Luca Del Favero